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Тюменцев приглашают на арт-медиацию "Как русский художник эпоху правления Романовых воспринимал"

Общество, 14:05 01 ноября 2022

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Сеансы по арт-медиации "Как русский художник эпоху правления Романовых воспринимал" пройдут в историческом парке "Россия – Моя история" в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств" 4 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Посетители примерят на себе роль историков, присяжных, этнографов и художников. Вместе с ведущим обсудят важные события во времена правления эпохи династии Романовых, символизм картин, любопытные факты, отталкиваясь от своего восприятия, жизненного опыта, собственных ценностей и интересов. Диалог, в котором высказывание каждого независимо и ценно, таит неожиданные смыслы, помогает лучше воспринимать искусство, углубить представление о себе, найти интересных собеседников. Помимо этого в каждом из тематических залов участникам предложат выполнить интересные интерактивные задания, поучаствовать в играх и решить загадки времён династии Романовых.

Участники акции познакомятся с цифровыми копиями живописных полотен известных отечественных художников В. И. Сурикова, Г. И. Угрюмова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других.

Арт-медиация – современный формат посещения музея. Он подразумевает построение эффективного диалога об искусстве. Специалиста по арт-медиации можно назвать посредником между произведением и посетителями. Он не снабжает участников готовыми суждениями, а предлагает им средства для более глубокого контакта с произведением, для выражения собственных мыслей и чувств.

Возратсное ограничние: 12+.

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# искусство , исторический парк «Россия - моя история»

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