Роспотребнадзор запустил интернет-ресурс о здоровом питании

| Фото: СтопКоронавирус.РФ | Фото: СтопКоронавирус.РФ

Интернет-ресурс о здоровом питании в рамках информационной кампании, направленной на привлечение внимания к теме осознанного питания, запустили Роспотребнадзор и автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" 1 ноября.

Готовые рецепты и советы экспертов можно найти на портале здоровое-питание.рф, сообщает ведомство.

На сайте собрана самая актуальная информация о питании, проверенная научными экспертами. Кроме этого, на портале есть сервисы для создания и поддержания здоровых пищевых привычек. Например, многофункциональная сервисная платформа для подбора индивидуальной программы питания, уроки по здоровому питанию, мастер-классы от шеф-поваров, калькуляторы калорий и многое другое.

Недавно начал работу новый раздел "Азбука здорового питания" – развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей и их родителей с полезной информацией, поданной в доступной игровой форме. Открыт раздел "Ваши отношения с едой", посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

"Забота о питании - один из приоритетов национального проекта "Демография". Здоровье для каждого из нас - это ценность, которую важно беречь и укреплять. Портал поможет сориентироваться в большом потоке информации, найти инструменты для формирования правильного рациона, узнать лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд для всей семьи, а также получить помощь от квалифицированных специалистов", - сказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина