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Лучшие проекты в сфере социального предпринимательства выберут в Тюменской области

Экономика, 14:25 03 ноября 2022

группа "Мой бизнес | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Мой бизнес | Тюменская область" ВКонтакте

Лучшие социальные проекты среди субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций и самозанятых выберут в Тюменской области. Прием заявок на региональный этап всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года" продлится до 15 ноября, сообщает центр "Мой бизнес".

Участвовать могут компании, работающие в сфере информационных технологий, дополнительного образования, соцобслуживания, реабилитации, психологической помощи, здорового образа жизни, туризма. Всего на конкурсе 12 номинаций.

К участникам предъявляется несколько условий: работать в Тюменской области, осуществлять деятельность, основанную на экономически устойчивой модели, способствовать позитивным изменениям в обществе.

Подать заявку можно по ссылке.

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# социальное предпринимательство

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