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Ремонт в ОБ №14 в селе Казанское завершится до конца 2022 года

Общество, 17:17 05 ноября 2022

Почти 122 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на ремонт в инфекционном отделении областной больницы №14 в с. Казанское.

В настоящее время на объекте полностью завершено устройство кровли, кирпичных перегородок, заменены оконные блоки.

Ведутся работы по устройству водоснабжения и отопления, а также отделка внутренних помещений и работы по благоустройству территории.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, сдача планируется до конца 2022 года.

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