Ремонт в ОБ №14 в селе Казанское завершится до конца 2022 года
Почти 122 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на ремонт в инфекционном отделении областной больницы №14 в с. Казанское.
В настоящее время на объекте полностью завершено устройство кровли, кирпичных перегородок, заменены оконные блоки.
Ведутся работы по устройству водоснабжения и отопления, а также отделка внутренних помещений и работы по благоустройству территории.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, сдача планируется до конца 2022 года.