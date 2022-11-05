Ремонт в ОБ №14 в селе Казанское завершится до конца 2022 года

Почти 122 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на ремонт в инфекционном отделении областной больницы №14 в с. Казанское.

В настоящее время на объекте полностью завершено устройство кровли, кирпичных перегородок, заменены оконные блоки.

Ведутся работы по устройству водоснабжения и отопления, а также отделка внутренних помещений и работы по благоустройству территории.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, сдача планируется до конца 2022 года.