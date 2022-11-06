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Тобольские врачи эффективно использую инновационную тактику лечения тяжелых травм

Общество, 08:42 06 ноября 2022

Фото: Областная больница № 3 (архив)

Использование инновационной тактики "контроля повреждений" позволила команде врачей тобольской областной больницы № 3 спасти жизнь пациенту с тяжелыми травмами. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пациент поступил в приемное отделение в состоянии шока с переломом костей таза, обломки которого повредили артерию и спровоцировали внутреннее кровотечение.

Кровь быстро заполнила полость малого таза, вызвав обширную гематому, которая стала влиять на работу внутренних органов. На первом этапе врач-травматолог стабилизировал повреждения костей таза с помощью аппарата наружной фиксации.

Вторым этапом эндоваскулярный хирург провел ангиографию сосудов брюшной полости и малого таза. Рентген-контрастным методом специалист обнаружил поврежденную артерию и закупорил ее клеевым составом, остановив кровотечение.

На третьем этапе хирурги выполнили операцию по удалению большого количества сгустков забрюшинной гематомы и состояние пациента стабилизировалось.

Все этапы операции проходили под наблюдением бригады анестезиологов-реаниматологов, которая проводила интенсивную терапию. Сейчас пациент проходит курс реабилитации и уверенно идет на поправку.

"Метод "контроля повреждений" отлично зарекомендовал себя во всем мире. Благодаря грамотным и слаженным действиям команды хирургов, анестезиологов и травматологов этот алгоритм оказания медицинской помощи еще раз показал свою эффективность. Новый подход сохранит жизни еще большего количества пациентов с тяжелыми травмами", - подчеркнула главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина.

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