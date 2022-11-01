В Тюмени обладателям Пушкинской карты доступны около 40 экскурсий и мастер-классов в музее Словцова

vk.com/museum_72 vk.com/museum_72

Более 30 экскурсий и выставок, семь мастер-классов подготовили сотрудники музейного комплекса им. И.Я.Словцова для обладателей Пушкинской карты. Тематика – разнообразная.

Некоторые проходят с использованием VR-технологий - экскурсия "Видеть движение времени: Савва Мамонтов". Виртуальное погружение во времена освоения Сибири и пребывания царской семьи в Тобольске можно совершить, купив билеты по Пушкинской карте на туры "Дальняя Государева вотчина" и "Ссылка императорской семьи Николая II".

Определенным интересом у посетителей музея Словцова пользуется обзорная экскурсия, в ходе которой они узнают о возможностях современного музея, знакомятся с различными выставочными проектами.

Среди мастер-классов большой популярностью у тюменцев пользуются уроки работы за гончарным кругом и по кастомизации. Подробней о проектах музея, на которые можно попасть обладателям Пушкинской карты можно узнать по ссылке.

"Пушкинская карта - невероятный проект. Прямая инвестиция государства в правильный, здоровый и полезный досуг наших юных граждан. Пушкинской картой пользуются достаточно регулярно. Отдельное любопытство вызывает реакция взрослых, которые иногда с легкой завистью смотрят на юных обладателей "Пушкинской карты", - говорит руководитель пресс-службы Тюменского музейно-просветительского объединения Данила Шарохин.

Музей Словцова с начала 2022 года продал по Пушкинской карте 7 тыс. билетов. В областном рейтинге по этому показателю находится на второй позиции после Тюменского драмтеатра, там реализовано 26 тыс. билетов.

Всего с начала 2022 года в Тюменской области воспользовались "Пушкинской картой" и купили билеты в учреждения культуры более 56 тыс. человек. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Оформить ее могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет на портале госуслуг.

Анжела Лебедева