Повара тюменских школ № 70, № 72 и ФМШ стали лучшими в городском конкурсе

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Повара первого корпуса школы № 70 Тюмени победили в городском конкурсе "Лучшая школьная бригада поваров". Второе место заняла команда физико-математической школы, третье – работники столовой первого корпуса школы № 72, сообщает городская администрация.

Конкурс проводился в Тюмени в рамках проекта "Здоровая школа". В 2022 году оценивалась командная работа. Первый этап конкурса включал приготовление свободных блюд: десертов, напитков. Оценивались подача и оформление. На втором этапе на суд жюри представляли комплекс горячего завтрака, в который входило блюдо с рыбой. Здесь эксперты обращали внимание на технологию, рецептуру и вкусовые качества – стандартизированную ежедневную работу столовой с детским меню.

Председатель жюри конкурса, шеф-повар ресторана Brooklyn Bowl Вячеслав Ивасенко назвал всех участников победителями.

"Они - герои нашего времени, потому что им, поварам школьной столовой, сложно работать в суженных рамках: нужно и нормы соблюсти, и угодить детям, которые выступают главными критиками их работы в повседневной жизни", - сказал он.

На церемонии награждения организаторы отметили не только победителей, но и остальных участников. Дипломы с последующей передачей бригадам поваров вручены директору по производству АО КШП "Центральный" Наталье Наместниковой и Татьяне Гуровой.