В Тюмени назовут самых эрудированных школьников и студентов

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Финал для новичков по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд состоится в тюменском мультицентре "Контра пароходства" 12 ноября, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики области

За звание лучших сразятся по 34 команды учеников и студентов. Они сыграют в "Что? Где? Когда" из трех туров по 12 вопросов, после посоревнуются в "Мультииграх" - выполнят пять заданий на общую эрудицию и смекалку. Победители интеллектуальных баталий получат памятные подарки и призы от партнеров.

"В нашей области много талантливых и эрудированных ребят, которые читают, открыты к новым знаниям и умеют быстро думать. Считаю, что для них интеллектуальные игры — возможность проявить себя. Поэтому мы традиционно проводим Кубки, чтобы собрать комьюнити активных новичков, где участники знакомятся друг с другом и обмениваются опытом", — рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области Олег Войкин.

Финал для новичков по интеллектуальным играм пройдет в два этапа. В 12 часов начнут школьные команды, в 18 часов — студенческие. Вход для зрителей свободный.

Напомним, в октябре проводились отборочные туры кубков среди школ и университетов региона. В них приняли участие жители Тюмени, Ялуторовска, Ишима и Тобольска. Всего прошло 23 игры, в которых посоревновались 1 тыс. 38 человек из 16 школ и 6 вузов.