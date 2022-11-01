В Тюменской области пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в предстоящую субботу в городах и городских округах Тюменской области 12 ноября, сообщает ГИБДД Тюменской области.

В 2022 году по вине нетрезвых водителей в 152 авариях 28 человек погибли и 216 получили травмы.

Автоинспекторы призывают граждан сообщать в полицию информацию о фактах нетрезвого вождения по тел: 102, 112, в дежурную часть Госавтоинспекции 8(3452)291210.