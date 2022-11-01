300 старшеклассников из Ишимского района изучат в ходе видеоигры экологическую безопасность

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Экологическую безопасность в ходе видеоигры изучат 300 старшеклассников из пяти школ Ишимского района. Программа "Виртуальные уроки" стартует 14 ноября для учеников 8-11 классов.

"С помощью геймификации образовательного процесса мы с командой проекта предлагаем учителям и школьникам переосмыслить учебную рутину и сделать уроки увлекательнее для обеих сторон. Видеоигра предоставляет всю необходимую информацию по учебному материалу и с помощью сюжета сохраняет внимание игрока на длительное время", — прокомментировала руководитель проекта "Виртуальные уроки" Екатерина Боголова.

Команда проекта работает над отрисовкой и озвучкой, но пройти тестовую версию можно всем желающим уже сейчас. Виртуальные уроки доступны для бесплатного скачивания в группе проекта во ВКонтакте.

"Виртуальные уроки" является победителем конкурса молодежных инициатив "Моя идея" от мультицентра "Моя территория", сообщает "Комсомольская правда – Тюмень".