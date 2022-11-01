Тюменка выиграла в Национальном музыкальном проекте "Универвидение"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первое место в Национальном музыкальном проекте "Универвидение" заняла студентка Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова. Итоги конкурса подвели в Сыктывкаре 11 ноября.

Тюменка победила с авторской песней КПЗК, сообщает информационный центр правительства региона. Наградой стали продвижение песни от ВКонтакте, съемка музыкального клипа, а также путевка на XXXI фестиваль "Российская студенческая весна" в Пермь.

Всего в течение пяти дней свои таланты демонстрировали студенты 41 вуза и ссуза страны из 36 регионов: от Дальнего Востока до Мелитополя.

Напомним, ранее Кристина исполняла эту композицию на Российской Студвесне-2022.