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В Тюменской области откроются 24 клиентские службы Социального фонда России в январе 2023 года

Общество, 14:13 15 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 клиентские службы Социального фонда России будут действовать в Тюменской области с января 2023 года. Они откроются в городах и райцентрах региона. Их появление обусловлено объединением Пенсионного фонда и Соцстраха.

По информации отделения ПФ РФ по Тюменской области с 1 января 2023 г., все государственные услуги в сфере социального обеспечения будут оказываться в объединенных офисах клиентского обслуживания. В них стоит обращаться, в том числе и по пенсионным вопросам. Через новые клиентские службы будет быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими услугами в режиме одного окна.

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# госуслуги , ПФР , ФСС

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