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Новая программа поддержки овощеводов начнет действовать в Тюменской области в 2023 году

Экономика, 15:21 15 ноября 2022

агрофирма "КРиММ" | Фото: агрофирма "КРиММ"

Минсельхоз РФ разработал новую программу поддержки овощеводов и картофелеводов. В Тюменской области в связи с этим началась работа по формированию нормативно-правовой базы. С начала 2023 года фермеры могут обращаться за поддержкой.

Об этом заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов рассказал во время прямого эфира в сообществе "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

"За дополнительной поддержкой овощеводы, картофелеводы могут обращаться в департамент АПК или в управление муниципалитетов. Средства выделяются серьезные. Тюменская область стабильно производит овощи, Астрахань только обгоняет нас по арбузам. Эта госпрограмма даст новый импульс развития овощеводства", - уверен Чейметов.

Также овощеводы могут рассчитывать и на грантовую поддержку, отметил директор регионального департамента АПК. Она рассчитана на тех, кто собирается запускать цех по переработке овощей, купить оборудование для фасовки, хранения или же собирается организовать кооператив.

По словам Владимира Чейметова, этот год стал рекордным для области по урожаю овощей. Тюменские аграрии собрали с открытого грунта более 500 центнеров/га.

Анжела Лебедева

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# Владимир Чейметов , овощи , сельское хозяйство , субсидии

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