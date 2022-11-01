Новые тротуары и светофоры появились в Тюмени на одном из аварийных участков

| Фото: vk.com/agt72 | Фото: vk.com/agt72

Тротуары и светофоры установили вдоль перекрестка улиц Мало-Загородной – Котельщиков в Тюмени. По данному участку ежедневно ходят около 2 тысяч учащихся первого корпуса школы №15 (ул. Северная, 1). За весну-лето 2022 года здесь произошло два ДТП с пострадавшими, сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ городской администрации.

Начальник отдела безопасности дорожного движения и организации дорожного движения городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Антон Иванькович говорит, что до начала ремонта на перекрестке проезжая часть была практически на одном уровне с тротуарами. Со стороны ул. Новгородской отсутствовали четкие границы разделения дороги и пешеходной зоны, что создавало опасную дорожную ситуацию.

"Сейчас пешеходные дорожки приведены в нормативное состояние. Светофоры работают в режиме, обеспечивающем безаварийное движение", - отметил он.

Вскоре вдоль новых тротуаров установят металлическое ограждение барьерного типа с защитными экранами. Его смонтируют вдоль тротуара по ул. Котельщиков, а также на перекрестке улиц Мало-Загородной – Котельщиков – всего около 100 метров. Работы завершатся до 20 декабря.