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Работы по очистке берега озера Бирюзового в Тюмени продолжатся весной

Общество, 16:54 16 ноября 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Завершены работы по очистке озера Бирюзового Велижанского водозабора Тюменской области. Одновременно проведены дноуглубительные работы и сбор мусора, сообщает пресс-служба Тюмень Водоканала.

По словам заместителя начальника цеха сооружений водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Александра Ломова, в основном на станции работают местные жители, которые хорошо знают озеро Бирюзовое.

"Все вместе очистили берег от бытового мусора, сухих веток, кустарника и травы. Руководство предприятия предоставило технику для выкорчевывания гнилых пней и углубления прибрежной зоны, чтобы летом озеро не зарастало травой", - добавил он.

Весной сотрудники намерены продолжить работы, чтобы очистить берег от упавших за зиму веток и другого мусора. С помощью специализированной техники берег приподнимут, чтобы весенние воды озера не затапливали лес.

Напомним, волонтеры "Росводоканал Тюмень" регулярно участвуют в акциях по очистке берегов водоемов, а также проводят просветительские мероприятия, нацеленные на экологическое просвещение подрастающего поколения.

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# Водоканал , экология

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