Мастерица из Нижнетавдинского района делает медовое мыло и ягодную пастилу

| Фото: Любовь Сайферт | Фото: Любовь Сайферт

Медовое мыло, фруктово-ягодную и овощную пастилу изготавливает мастерица из Нижнетавдинского района Тюменской области Любовь Сайферт. Более 20 кг ягод она сушит за две недели, чтобы приготовить товар для продовольственных ярмарок в Тюмени, в которых она постоянно участвует.

"Начала готовить пастилу недавно, с февраля 2022 года. Всегда замораживаю много ягод, все не съедаем, ягоды остаются. Случайно в интернете увидела работы пастилье, заинтересовалась, решила попробовать, заказала сушилку, начала делать пастилу и реализовывать свою продукцию", - рассказала она в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Позже мастерица начала искать варианты интересной и красивой подачи, теперь делает красивые букеты из пастилы.

"Можно купить одну розочку или в подарок приобрести целый букет. Вся продукция без добавления сахара и консервантов, из ягод и яблок, которые я выращиваю сама или собираю в лесу", - пояснила Любовь Сайферт.

| Фото: Любовь Сайферт | Фото: Любовь Сайферт

Весь процесс от приготовления пюре до готовой продукции мастерица делает сама, готовое пюре она не покупает, поэтому вкус пастилы особенный и отличается от магазинной. Ассортимент пока небольшой - 10 видов пастилы из черники, земляники, клубники, малины, брусники, сливы, алычи, клюквы, черноплодной рябины, груши, но он постоянно расширяется.

"В планах в период повышенной заболеваемости делать витаминную пастилу с добавлением имбиря и меда. Наша пастилу оценили даже на межрегиональной выставке Уральского Федерального округа в Екатеринбурге", - отметила Любовь Сайферт.

Порядка двух кг мыла изготавливает она в неделю. Его в основном берут в качестве подарков на праздники.

"У нас есть своя пасека. Заметили, что просто мед особым спросом не пользуется, людям хочется чего-то изысканного. Да и в Тюмени много конкурентов и привозного меда. Начали думать, как представить свою медовую продукцию, пришла идея делать мед с орехами. Это хорошо зашло и пользуется спросом. Позже в интернете нашла мастера по изготовлению мыла и решила попробовать сварить мыло с добавлением меда", - добавила она.

Сначала Любовь Сайферт попробовала сварить мыло для себя, ей понравилось. Она не добавляет красители и ароматизаторы, поэтому мыло получается мягкое, нежное и не сушит кожу. По ее словам работа это не сложная, но очень кропотливая.

Начинающим мастерам Любовь Сайферт пожелала прятать свои страхи, вооружаться идеями и идти вперед.

Ирина Шемякина