Студотряды ТИУ признаны лучшими в Уральском федеральном округе

| Фото: пресс-службы ТИУ | Фото: пресс-службы ТИУ

Штаб студенческих отрядов Тюменского индустриального университета стал первым среди вузов Уральского федерального округа. Во всероссийском рейтинге университет занял 16 строчку, сообщает пресс-служба ТИУ.

Всего в конкурсе приняли участие 103 учреждения из разных регионов России. Жюри оценивало работу бойцов по профориентации и ремонту объектов, участие во всероссийских трудовых проектах, окружных и региональных мероприятиях, направленных на развитие движения.

По словам куратора Штаба СО ТИУ Елены Доценко, студенческие отряды — это социальный тренажёр для молодых людей, помогающий адаптироваться к условиям современной реальности и раскрыть свой потенциал.

"Работать в студенческие годы на важнейших стратегических объектах страны – это расширение картины мира и причастность к важному в режиме здесь и сейчас. Здесь можно проверить себя на выносливость, обрести друзей, пройти оплачиваемую производственную практику, получить рабочую специальность и первую запись в трудовой книжке, а иногда – найти свою любовь и место работы после окончания вуза", – добавила она.

Штаб объединяет 224 студента, которые трудятся в десяти отрядах строительного и сервисного направления.

Ребята работают наравне с кадровыми сотрудниками и получают достойную заработную плату. В 2022 году ребята приняли участие во всероссийских студенческих стройках от ПАО "Газпром", трудились на объектах Госкорпорации "Росатом", работали на месторождениях "Харасавэй", "Бованенково", а также приводили в порядок учебные корпуса, общежития и столовые ТИУ.

Напомним, что Штаб студенческих отрядов ТИУ существует уже 20 лет и является самым крупным среди вузов региона. Каждый год здесь формируются отряды для прохождения оплачиваемой производственной практики. География работы бойцов обширна – от Крыма до Дальнего Востока, от Тюмени до Карского моря.