  • 18 ноября 202218.11.2022пятница
  • USD60,3894
    EUR62,5712
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лучших педагогов России по экопросветительской работе выберет Экокласс.рф

Общество, 10:15 18 ноября 2022

Экокласс.рф | Фото: Экокласс.рф

Заявки на участие в конкурсе лучших учителей и школ, ведущих экопросветительскую работу принимает платформа Экокласс.рф Движения ЭКА. В топ-10 могут попасть преподаватели и школы, которые занимаются экопросвещением с помощью материалов портала Экокласс.рф. Конкурс продлится до 30 декабря, сообщают организаторы.

Принять участие в конкурсе может любой учитель, зарегистрированный на платформе Экокласс.рф. Шанс на победу есть у всех, кто активно скачивает и проводит экоуроки платформы, присылает фотоотчеты с экомероприятий, приглашает на платформу коллег и учеников, участвует в конкурсах проекта.

Принять участие в конкурсе можно по ссылке.

По словам координатора проекта Экокласс.рф Марии Циммерман попасть в топ-10 может любой учитель, ведь важно не наличие современных компьютеров и оборудования, а то, чему научились школьники.

"Мы благодарны учителям за их экопросветительскую работу и хотим отметить самых активных педагогов. Мы начисляем педагогам дополнительные баллы за активность учеников, например, за авторизацию на портале, прохождение тестов или заданий квеста, регистрацию на конкурс, сдачу отчета по конкурсу", – добавила она.

Победители конкурса получат электронные дипломы и благодарственные письма

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , педагоги , экология

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:10 18.11.2022Роман Чуйко: посылки для бойцов, как глоток воздуха с Родины
10:59 18.11.2022Тюменский гериатрический центр выиграл грант на переоборудование автомобиля под социальное такси
10:48 18.11.2022Указ президента о традиционных ценностях – инструмент по предотвращению распада общества, убежден эксперт
10:37 18.11.2022У опасных выходов к рекам в Тобольском районе установят знаки