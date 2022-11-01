Лучших педагогов России по экопросветительской работе выберет Экокласс.рф

| Фото: Экокласс.рф | Фото: Экокласс.рф

Заявки на участие в конкурсе лучших учителей и школ, ведущих экопросветительскую работу принимает платформа Экокласс.рф Движения ЭКА. В топ-10 могут попасть преподаватели и школы, которые занимаются экопросвещением с помощью материалов портала Экокласс.рф. Конкурс продлится до 30 декабря, сообщают организаторы.

Принять участие в конкурсе может любой учитель, зарегистрированный на платформе Экокласс.рф. Шанс на победу есть у всех, кто активно скачивает и проводит экоуроки платформы, присылает фотоотчеты с экомероприятий, приглашает на платформу коллег и учеников, участвует в конкурсах проекта.

Принять участие в конкурсе можно по ссылке.

По словам координатора проекта Экокласс.рф Марии Циммерман попасть в топ-10 может любой учитель, ведь важно не наличие современных компьютеров и оборудования, а то, чему научились школьники.

"Мы благодарны учителям за их экопросветительскую работу и хотим отметить самых активных педагогов. Мы начисляем педагогам дополнительные баллы за активность учеников, например, за авторизацию на портале, прохождение тестов или заданий квеста, регистрацию на конкурс, сдачу отчета по конкурсу", – добавила она.

Победители конкурса получат электронные дипломы и благодарственные письма