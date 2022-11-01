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Мошенники пытаются обманывать тюменцев под видом судебных приставов

Происшествия, 17:12 18 ноября 2022

региональное управление Федеральной службы судебных приставов. | Фото: региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

О рассылке по электронной почте мошеннических писем с использованием символики ФССП России жителей Тюмени предупреждает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

В таких письмах сообщается о якобы имеющейся у гражданина задолженности. К письму прилагаются подозрительные ссылки, файлы или квитанции для оплаты с указанием неизвестных счетов.

Судебные приставы напоминают, что служба не использует рассылку по электронной почте. Если у гражданина имеется задолженность, то она отобразится в "Личном кабинете" на портале госуслуг.

Возмещать долги рекомендуется только способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства.

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# мошенники , судебные приставы

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