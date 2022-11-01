В Тюмени прогнозируют значительный прирост населения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 1 млн 555 тыс. человек увеличится население к концу 2022-го. Такие данные приведены в проектах бюджетов Тюмени и Тюменской области на ближайшую трехлетку.

По прогнозу численность населения региона к 2025 году может составить 1 млн 597,8 тыс. человек.

Тюмень в ближайшие три года не станет миллионником, однако прирост ожидается заметный. К 1 января 2026 года здесь будут проживать 883,2 тыс. человек, по прогнозу к концу 2023 года - 832,5 тыс. человек, пишет "Вслух.ру".

За год население Тюменской области выросло на 3,6 тыс. человек и по данным Тюменьстата на 1 сентября составило 1 млн 553,3 тыс. человек. С января по август родился 11 тыс. 841 ребенок. Миграционный приток составил 32 тыс. 128 человек. Основная часть — 28 тыс. 435 человек — прибыла из других регионов. Еще 3 тыс. 487 граждан приехали на ПМЖ из бывших стран СНГ, 206 — из дальнего зарубежья.