В Тюмени пройдет юбилейная конференция ЗОЖ

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

XX международная научно-практическая конференция, посвященная памяти доктора педагогических наук, профессора Валентина Зуева пройдет в Тюмени 24 и 25 ноября на нескольких площадках.

Тема этого года: "Стратегия формирования здорового образа жизни населения средствами физической культуры и спорта: целевые ориентиры, технологии и инновации", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

В первый день конференции в 14 часов в мэрии (ул. Первомайская, 20) программу конференции откроет пленарное заседание. Запланированы выступления зарубежных гостей: доцента Белорусского государственного медуниверситета, к.м.н. Светланы Власовой (г. Минск) и профессора Государственного университета физвоспитания и спорта Республики Молдова, доктора педагогики Виктора Манолаки (г. Кишинев). С докладом о современных ценностях олимпийского спорта выступит редактор журнала "Теория и практика физической культуры", профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук Людмила Лубышева.

На тематических сессиях в этот же день с 10 часов утра откроются тематические секции. В спортивном центре "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) обсудят тему управления и социального проектирования в физкультуре и спорте. В ИФК ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37) будут говорить о междисциплинарном подходе в спортподготовке. В ТОГИРРО (ул. Малыгина, 73) рассмотрят тему: "Физическое и спортивное воспитание в системе современного образования". В Тюменском государственном медицинском университете (ул. Одесская, 54 кор. 1) займутся актуальными вопросами сохранения здоровья юных спортсменов.

25 ноября в экопарке "Тайга" (Тюменский район, 18-й км Червишевского тракта) в 10 часов начнет работу спортивный лекторий, а в 13 часов 30 минут откроется методический семинар-практикум. Здесь же подведут итоги конференции.