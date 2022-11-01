Фермеры и ремесленники представят продукцию на пяти площадках в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Продукты от фермеров и владельцев ЛПХ, ремесленников Тюмени и районов области представят на пяти ярмарках в областном центре 26 ноября, сообщает городской департамент потребительского рынка.

Традиционным местом станет территория у Выставочного зала по ул. Севастопольской, 12. Торговые ряды будут работать с 8 до 17 часов.

В это же время можно отправится за покупками к ТЦ "Заречный двор" (пр. Солнечный, 11). И на ул. Льва Толстого, 31, территория парковки.

Свежее мясо, рыбу, молоко, мед и многое другое можно приобрести на Цветном бульваре у арки со стороны ул. Орджоникидзе и на площади 400-летия Тюмени с 10 до 17 часов.