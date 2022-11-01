Тюмень по итогам 2022 года вошла в десятку городов с самым высоким качеством жизни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень по итогам 2022 года вошла в десятку городов с самым высоким качеством жизни, пропустив вперед только Москву, Сочи, Грозный, Санкт-Петербург, Нижневартовск и Калининград и опередив Владикавказ, Мурманск, Череповец. Таковы итоги мониторинга, который проводит Финансовый университет при правительстве РФ.

"Индекс качества жизни рассчитывается на основании данных социологического мониторинга настроений населения, проводимого среди жителей городов с населением более 250 тысяч", - отмечено в пояснительной записке. Итоговые баллы по каждому анализируемому направлению складывались на основании доли жителей, имеющих повод для жалоб на различные стороны городской жизни, а также согласных или несогласных с тем, что те или иные позитивные и негативные явления распространены в их городе.

Наиболее значимыми факторами, учитываемых в расчетах с повышенным коэффициентом, являются уровень жизни, качество медицинского обслуживания, доступность недвижимости, состояние экологии и склонность к миграции.

Уровень жизни тюменцев оценен в 65 баллов, состояние медицинского обслуживания - 60, доступность недвижимости – 78, качество экологической среды – 71, качество работы учреждений высшего и среднего образования – 76, работа ЖКХ – 62, состояние дорожного хозяйства – 66, забота о жизни и здоровье (низкий уровень деструктивного поведения) – 87, низкая конфликтность общественных отношений – 69, интерес к культурным ценностям – 67, условия для ведения бизнеса – 67, спокойный эмоциональный фон (низкая тревожность) – 88, низкая готовность к переезду на новое место жительства – 62. В итоге балл качества жизни в Тюмени составил 70.

Среди основных проблем города жители Тюмени назвали медицинское обслуживание, работу ЖКХ, уровень жизни и состояние дорожного хозяйства.