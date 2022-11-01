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Шесть врачей и 37 фельдшеров пополнят штат тюменской скорой помощи

Общество, 17:09 23 ноября 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Посвящение молодых специалистов в профессию пройдет на Станции скорой помощи по ул. Суходольская, 25 в Тюмени 25 ноября, начало в 9 часов. Штат сотрудников пополнят 6 врачей и 37 фельдшеров.

"У каждого был свой адаптационный опыт: у врачей – два года ординатуры, у фельдшеров – около трех месяцев после окончания колледжа. Практические навыки отрабатывали с наставниками на вызовах и на симуляторах в учебном классе на базе скорой", - сообщили организаторы.

В торжественной обстановке медработникам вручат свидетельства о принятии в трудовую семью и расскажут о ценностях экстренной службы.

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# скорая медицинская помощь

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