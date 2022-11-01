13 победителей второго сезона конкурса "Росмолодежь. Гранты" наградили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

13 победителей второго сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц "Росмолодежь. Гранты" наградили в правительстве региона 25 ноября. На встрече в интерактивном формате участникам рассказали о поддержке и возможностях для молодежи региона.

"Одна из задач встречи — познакомить ребят друг с другом, потому что в Тюмени много сообществ, реализующих различные грантовые проекты для молодежи. Сегодня здесь присутствовали 30 лидеров сообществ, которые в этом году в последние несколько месяцев работали над проектами. И очень важно, чтобы они знали друг друга, чтобы участники понимали, какие ресурсы у них есть, а также чтобы в будущем они вместе развивали новое направление молодежной политики в области", — сообщил корреспонденту "Тюменской линии" начальник управления молодежной политики и общественных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Анна Безбородова выиграла грант от Росмолодежи в 300 тыс. рублей на проект "Профарго". На денежные средства она сформирует сообщество для эффективной работы по защите трудовых прав молодых специалистов, их успешной адаптации и социализации на рабочих местах в агропромышленном комплексе.

По словам тюменки, для нее это первая крупная победа.

"Я была обескуражена в какой-то степени, потому что было подано большое количество заявок. На самом деле думаю, что все проекты достойные и выиграть в таком конкурсе очень значимо. А для меня это первый такой крупный старт. В следующем году обязательно снова подам заявки на разные грантовые конкурсы", — добавила девушка.

Всем победителям на встрече вручили благодарственные письма и брендированную продукцию от департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Кроме этого, участники сыграли в квиз, где отвечали на вопросы об истории региона, лидерах Тюменской области и молодежных пространствах.

Напомним, участники конкурса "Росмолодежь. Гранты" выиграли более 6 млн рублей на реализацию своих инициатив. Тюменцы предложили проекты медицинской, экологической, культурной, спортивной и других тематик.

Всего в этом году более 100 жителей области стали победителями грантовых конкурсов различных уровней. "Сейчас заканчивается конкурс в сфере патриотического воспитания и мы уверены, что и там тоже будут победители из Тюменской области. Так что может эта встреча еще не последняя и в декабре мы соберемся вновь", — резюмировал Владислав Татаринов.

Виктория Макарова