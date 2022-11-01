108 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

108 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области на 26 ноября, всего с начала пандемии — 250 тыс. 553 случая. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Также за минувшие сутки 64 человека выздоровели, 8 детей заболели. 972 человека остаются под медицинским наблюдением. 21 койка развернута, свободно 19%.

2 208 лабораторных исследований проведено за сутки, всего — 4 млн 555 тыс. 123 исследования.

Сделано вакцинаций против коронавируса 1 млн 398 тыс. 507, полным курсом — 1 млн 171 тыс. 126.