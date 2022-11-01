Тюменские поисковики ищут родственников красноармейца Владимира Старкова

| Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте | Фото: группа "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" ВКонтакте

Тюменские поисковики ищут родственников красноармейца Владимира Старкова, останки которого обнаружены в начале ноября в экспедиции "Студенческая Вахта памяти". В электронных базах данных министерства обороны РФ информации о военнослужащем нет.

По вкладышу солдатского медальона, найденного при бойце, удалось установить данные: Владимир Ильич Старков, рядовой, красноармеец, год рождения — 1906, место рождения: РСФСР, Свердловская область, Камышловский район, деревня Калиновка, призван: Камышловским РВК, семья: Старкова ... Порфильевна (отчество предположительное), адрес тот же.

Родных солдата в Свердловской области у Владимира Старкова нет, у него не было детей. Предположительно, у красноармейца были брат и сестра. Виктор Ильич Старков 1920 года рождения, уроженец Свердловской области Камышловского района, деревня Калиновка. Призван 30.09.1940 Тюменским ГВК, Тюменская область, Тюмень. Воинское звание: рядовой. Причина выбытия: пропал без вести __.08.1942. Жена: Волкова Анна Екимовна, Конченбургский с/с, Нижнетавдинский район, Тюменская область. Татьяна Ильинична Старкова родилась 25.01.1918, уроженка Свердловской области Камышловского района села Ильинка. Призвана: __.06.1941 Свердловским ГВК.

Любую информацию можно отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по тел. +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.