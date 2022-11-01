Тюменцам помогут преодолеть неопределенность перед будущим

| Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте | Фото: группа «Олимпиада студентов «Я - профессионал» во ВКонтакте

Неопределенность перед будущим помогут преодолеть тюменцам на мастер-классе "Work about you", который пройдет в Студенческом центре 27 ноября. Вход бесплатный, но нужно предварительная регистрация, сообщают организаторы - международная организация в Тюмени AIESEC.

Спикерами станут бизнес-тренер, специалист по урегулированию конфликтов Надежда Бояркина, тренер-консультант Наталья Букаринова, специалист в области эффективных коммуникаций Анастасия Гуменникова и програмный директор "Радио-7" Евгений Глебов.

Эксперты поделятся с участниками, как поставить цели для карьерного роста и развить важные для жизни навыки.

Подробности и регистрация в официальной группе. Начало мастер-класса в 14 часов.