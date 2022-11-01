В Ярковском доме-интернате для престарелых написали письма мобилизованным

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Письма бойцам со словами поддержки написали проживающие в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Пожелания, свернутые треугольником, отправят в районный центр для дальнейшей транспортировки, сообщает информационный центр правительства региона.

"Здравствуй, незнакомый солдат! Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Ты не должен забывать, что за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней", - написал один из отправителей.

Пожилые тюменцы пожелали вернутся мобилизованным домой живыми и с победой.

Также волонтеры интерната Леонид Грозный и Нина Сметанина связали десяток пар носков и варежек для участников спецоперации.