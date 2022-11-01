  • 27 ноября 202227.11.2022воскресенье
  • USD60,4797
    EUR62,8762
  • В Тюмени -14..-16 С 3 м/с ветер юго-восточный

Трансляция послания губернатора Тюменской области Александра Моора

В Ярковском доме-интернате для престарелых написали письма мобилизованным

Общество, 16:10 27 ноября 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Письма бойцам со словами поддержки написали проживающие в Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Пожелания, свернутые треугольником, отправят в районный центр для дальнейшей транспортировки, сообщает информационный центр правительства региона.

"Здравствуй, незнакомый солдат! Я тебя не знаю, но восхищаюсь тобой. Ты не должен забывать, что за тобой, сильным защитником, тысячи человеческих жизней", - написал один из отправителей.

Пожилые тюменцы пожелали вернутся мобилизованным домой живыми и с победой.

Также волонтеры интерната Леонид Грозный и Нина Сметанина связали десяток пар носков и варежек для участников спецоперации.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бойцы , письма , пожилые люди

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:21 27.11.2022Тюменский ГМУ реализует четыре стратегических проекта по программе "Приоритет 2030"
16:10 27.11.2022В Ярковском доме-интернате для престарелых написали письма мобилизованным
15:01 27.11.2022Тюменские подростки предпочитают проводить время в театре
15:00 27.11.2022Тюменский школьник Артуш Хачатрян завоевал золотую медаль на Открытой Белорусской олимпиаде по физике