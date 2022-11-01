Путеводитель по Текутьевскому кладбищу презентуют в музее тюменских историй

| Фото: Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Музей воспоминаний "Мы жили"

Презентация сборника-путеводителя по Текутьевскому кладбищу пройдет в "Музее тюменских историй" (ул. Володарского, 24) 29 ноября в 18 часов. На встрече объединение "Музей воспоминаний "Мы жили" расскажет о работе над изданием и покажет, что у них получилось.

В книгу вошли биографии тюменцев, похороненных на старинном Текутьевском некрополе, классификация дореволюционных надгробий и небольшой раздел с описанием флоры кладбища. Дополнение к сборнику — карта некрополя, на которой разрушенные старинные памятники изображены в исходном виде, чтобы у читателя сложилось представление, как кладбище, открытое в 1885 году, выглядело раньше.

"Хозяйка "Музея тюменских историй" Оксана Усманова уже несколько лет занимается исследованием еще одного сохранившегося старинного тюменского кладбища — Парфёновского. Обсудим будущее двух исторических памятников", — комментирует куратор проекта Влада Нерадовская.

Книга издана при поддержке грантового конкурса "Цех".

Команда "Музея воспоминаний "Мы жили" исследует старинное Текутьевское кладбище с 2019 года. По мнению краеведческого объединения, некрополь в центре города — идеальное место для рассказа о том, что происходило с Тюменью в конце XIX — первой половине XX века, своего рода музей под открытым небом. Участники проекта собирают биографии захороненных там людей через архивы и беседы с потомками и рассказывают их в формате постов, экскурсий, лекций и выставок. В планах — запустить сайт-путеводитель по кладбищу.

Вера Коршунова