Тюменские врачи удалили опухоль молодой женщине с редким пороком сердца

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Женщине с единственным желудочком сердца сделали операцию по удалению щитовидной железы, пораженной раковыми очагами, тюменские хирурги и анестезиологи-реаниматологи из ОКБ № 1. Об этом сообщает департамент здравоохранения области.

За помощью к ним обратилась 33-летняя жительница Кургана, у которой тяжелый врожденный порок сердца. Основная анатомическая особенность — отсутствие межжелудочковой перегородки, когда сердце имеет три камеры: два предсердия и один желудочек. Пациентка о своем диагнозе знала, поэтому периодически проходила обследование и наблюдалась у кардиолога. Ей был предложен вариант лечения - трансплантация сердца, но ввиду больших рисков от операции она отказалась.

После обследования в одной из московских больниц был поставлен новый диагноз - рак щитовидной железы. Женщине рекомендовали обратиться в лечебное учреждение по месту жительства, и оперироваться по жизненным показаниям, после проведения консилиума врачей с оценкой рисков.

На обсуждение данного случая собрались кардиологи, анестезиологи, эндокринологи, сердечно-сосудистые хирурги, терапевты и другие специалисты. Решение об операции приняли единогласно. За операционный стол встали: эндокринный хирург хирургического отделения № 2 Азат Салаватуллин, анестезиологическое пособие проводила врач анестезиолог-реаниматолог АРО6 Марина Пятакина. За ходом операции непрерывно следил заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 6 Владимир Шаповалов.

"Это удивительный случай. Основной диагноз рак, метастазы в лимфоузлах, да к тому же тяжелая сопутствующая патология — некорригированный порок сердца. Мы связались с коллегами кардиохирургами за консультацией, они очень удивлялись, когда узнавали, что пациентке 33 года. Ни у кого из них в практике не было опыта лечения подобных пациентов", - пояснил Владимир Шаповалов.

Операция длилась около двух часов. Все это время анестезиологи обеспечивали бесперебойную поддержку сердца. Через два часа после операции пациентка проснулась, восстановилось давление, другие показатели были в допустимой норме. На третий день пациентка по всем показателям была в норме, ее выписали.

Отметим, что за год в ОКБ № 1 врачи проводят около тысячи операций по удалению щитовидной железы. 20 % из них имеют онкологическую составляющую.