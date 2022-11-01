Трогательное послание от бойцов СВО получили тюменские гимназисты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неожиданную весточку с передовой получили ученики 4 К класса гимназии № 16 Тюмени. Еще в октябре ребята вместе со своим учителем Еленой Маракулиной приняли участие в акции "Посылка солдату". Собрали кто что смог: теплые вещи и продукты. Одна ученица вместе с мамой написала письмо, которое вместе с вещами уехало в зону проведения боевых действий. А 28 ноября тюменским гимназистам и классному руководителю пришел ответ.

Оказалось, что когда военные получили посылку и прочли, из какого города отправлено письмо, вспомнили, что у них есть сослуживец из Тюмени. К нему они и обратились с просьбой отыскать и поблагодарить ребятишек.

Мужчина позвонил своей супруге, педагогу одной из тюменских школ. Та, в свою очередь, через свою знакомую из 16 гимназии нашла телефон наставника 4 К и передала привет и спасибо от бойцов. Военные переслали фото полученного письма и пообещали, если получится, записать для четвероклассников видеопривет.

По словам Елены Маракулиной, когда она рассказала эту историю своим воспитанникам, в классе повисла полная тишина, ребята, замерев, осознавали услышанное. После наперебой посыпались эмоции и вопросы: "А можно ли еще написать письмо и собрать посылку, как же они нас нашли, как здорово, что мы их поддержали".

После обсуждения, добавила учитель, ребята глубже прочувствовали и поняли сценку по рассказу Юрия Яковлева "Реликвия", которую уже несколько дней репетируют в классе. В ней письмо с фронта читала вся деревня. Они решили, что, наверное, бойцы также, все вместе, в окопе читали и их письмо. Его теплые и искренние строчки согревали защитников так же, как теплые вещи, собранные и переданные участникам спецоперации ребятами из Тюмени.

| Фото: предоставлено Еленой Маракулиной | Фото: предоставлено Еленой Маракулиной

Инна Кондрашкина