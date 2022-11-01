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Маслянскую больницу в Сладковском районе после капремонта откроют до конца 2022 года

Экономика, 13:40 30 ноября 2022

департамент здравоохранения Тюменской области

Около 50 млн рублей выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт Маслянской участковой больницы в Сладковском районе. Объект введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На объекте уже завершены работы по обновлению крыши, устройству вентилируемого фасада в главном корпусе и в пристроенном помещении. Установлены оконные блоки, произведен монтаж системы отопления, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Капремонт больницы реализуется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# больница , национальный проект Здравоохранение

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