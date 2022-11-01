Маслянскую больницу в Сладковском районе после капремонта откроют до конца 2022 года

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Около 50 млн рублей выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт Маслянской участковой больницы в Сладковском районе. Объект введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

На объекте уже завершены работы по обновлению крыши, устройству вентилируемого фасада в главном корпусе и в пристроенном помещении. Установлены оконные блоки, произведен монтаж системы отопления, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.

Капремонт больницы реализуется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".