Маслянскую больницу в Сладковском районе после капремонта откроют до конца 2022 года
департамент здравоохранения Тюменской области
Около 50 млн рублей выделено из регионального бюджета на капитальный ремонт Маслянской участковой больницы в Сладковском районе. Объект введут в эксплуатацию до конца 2022 года, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.
На объекте уже завершены работы по обновлению крыши, устройству вентилируемого фасада в главном корпусе и в пристроенном помещении. Установлены оконные блоки, произведен монтаж системы отопления, ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству территории.
Капремонт больницы реализуется в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".