4 декабря - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в экопарке "Затюменский" стартуют соревнования по лыжным гонкам в рамках "Открытия зимнего спортивного сезона 2022-2023 годов".

В Тюмени в 13 часов 30 минут в спортшколе № 3 начнется первенство Тюмени по армейскому рукопашному бою "Патриоты России-2022".

В Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова продолжится III тюменский областной фестиваль лоскутного шитья "Стёжки-дорожки".

В Тюмени на автодроме ВОА (ул. Пермякова, 44) стартует финальный IX этап открытого чемпионата по автоспорту "ExtDriveBigRace-2022".

В Тюмени на базе оздоровительно-образовательного центра "Энергетик" продолжится региональный образовательный слет поисковых отрядов Тюменской области "Нам доверена память".

Интересное в этот день:

1639 — Джереми Хоррокс впервые наблюдал прохождение Венеры по Солнечному диску.

1946 — в Москве, на "Заводе малолитражных автомобилей", выпущен первый легковой автомобиль — "Москвич-400".

1948 — Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины.

1954 — ООН приняла решение о создании Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Устав организации был утверждён на учредительной конференции в Нью-Йорке 26 октября 1956 года и вступил в силу 29 июля 1957 года.