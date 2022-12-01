Более 8 тыс. кубометров снега вывезли из Тюмени за прошедшую неделю

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более восьми тысяч кубометров снега из Тюмени вывезли подрядные организации на полигон за прошедшую неделю. Всего с начала зимнего сезона было убрано более 124 тыс. кубометров снега, сообщает администрация города.

Кроме этого улицы Тюмени продолжают обрабатывать антигололедными средствами. Так, на прошедшей неделе на проезжей части было использовано 136 тонн противогололедных материалов и семь тонн отсева дробления на пешеходных дорожках.

Содержание дорожных знаков, опор освещения, остановочных павильонов, перильного и барьерного ограждения предусматривается круглый год. На прошлой неделе от грязи было отмыто 57 знаков и поверхность дорожного ограждения на протяженности более 1 тыс. 600 метров. Более 1 тыс. 100 единиц опор освещения и около 1 тыс. 200 остановочных павильонов очищено от рекламных листовок.

Дорожные работы ведутся в две смены: дневную и ночную. В вечернее время, 30 ноября, на уборке городских улиц задействовали 192 рабочих и 261 единицу спецтехники, в том числе 75 комбинированных дорожных машин, 98 тракторов, 25 погрузчиков, 45 самосвалов и другие.