  • 4 декабря 20224.12.2022воскресенье
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Завальное кладбище в Тобольске преобразится в 2023 году

Общество, 09:01 04 декабря 2022

Церковь Семи отроков Эфесских на Завальном кладбище в Тобольске | Фото: Сергей Морозов

Реставрация объектов культурного наследия на Завальном кладбище в Тобольске начнется уже в 2023 году. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Все детали мы обсуждали с проектировщиком прямо на месте. – рассказал он. - Первая на маршруте могила художника Михаила Знаменского. Могила Петра Словцова тоже подлежит реставрации, как и захоронения Петра Павловича Ершова, декабристов, Ивана Павловича Менделеева. У нас есть старейшие захоронения, которые не признаны памятниками, но тоже требуют бережного отношения. Особое внимание могилам красноармейцев, за которыми уже некому ухаживать. Договорились с проектировщиком тоже привести их в порядок".

Благоустройство коснётся всей центральной аллеи, площади у храма, основных пешеходных маршрутов.

Завальное кладбище, появившееся во второй половине XVIII века, включено в маршруты обзорных экскурсий по городу. Посещение некрополя — важная часть знакомства с историей Тобольска. Здесь находятся могилы декабристов Александра Барятинского, Семена Краснокутского, Вильгельма Кюхельбекера, Александра Муравьева, Фердинанда Вольфа, Флегонта Башмакова и Степана Семенова. Самым известным надгробием на Завальном является могила Петра Ершова.

Завальным кладбище названо, потому что располагалось за земляным валом, который служил оборонительным сооружением XVII века, защищал Тобольск с севера. Завальное кладбище открылось в 1772 году и является памятником истории регионального значения. На кладбище находятся 14 объектов культурного наследия, из них 11 – памятники истории федерального значения.

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кладбище , культура , Максим Афанасьев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:11 04.12.2022Тюменский фестиваль "Стежки-дорожки" в 2023 году станет всероссийским
12:02 04.12.2022Тюменская студия "Созвучие" представит спектакль о декабристах в Ялуторовске
11:20 04.12.2022Тюменский школьник занял первое место на Всероссийских соревнованиях по экстремальной робототехнике
09:01 04.12.2022Завальное кладбище в Тобольске преобразится в 2023 году