В больнице Нижней Тавды открыли новое терапевтическое отделение

| Фото: информационный центр регионального правительства | Фото: информационный центр регионального правительства

Новое терапевтическое отделение открылось в областной больнице № 15 села Нижняя Тавда Тюменской области 1 декабря, сообщает информационный центр регионального правительства.

В отделении полностью заменили систему отопления, вентиляции и кондиционирования, электроосвещения, водоснабжения и канализации, пожарной сигнализации. Поменяли окна и полы, заменили систему медицинских газов. Теперь в каждой палате есть отдельный санузел и душевая. Для маломобильных пациентов оборудовали две палаты, оснастили спецваннами и поручнями санузлы.

В каждой палате теперь есть кнопка вызова медсестры.

"На капремонт из федерального бюджета было выделено 25 миллионов рублей. Еще более трех миллионов рублей на оснащение выделило правительство Тюменской области. На средства учреждения мы оборудовали просторное фойе и комнату отдыха для медперсонала", - прокомментировал главврач больницы Александр Синельников.