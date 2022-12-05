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В Тюмени оживили Щелкунчика к Новому году

Общество, 08:41 05 декабря 2022

департамент культуры ТО | Фото: департамент культуры ТО

Главного героя волшебной новогодней истории Тюменского театра кукол, Щелкунчика, оживил известный питерский художник Андрей Запорожский, сообщает региональный департамент культуры.

Праздничный спектакль расскажет свою версию чудесной истории, которая напомнит о важности сострадания и человечности. О том, что за некрасивой внешностью скрывается чистая душа, а любовь способна превращать ужасное в прекрасное и даровать победу над злом.

Премьера постановки состоится 16 декабря, 45-минутная интермедия будет интересна детям от шести лет. Зрителей ждет встреча со знакомыми героями самой новогодней сказки: заколдованным принцем Щелкунчиком, доброй девочкой Мари, мудрым господином Дроссельмейером и противостоящими им злобными Мышильдой и Мышиным королем.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила Наталья Явныч.

Узнать подробности и приобрести билеты можно здесь.

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# Новый год , Тюменский театр кукол , Щелкунчик

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