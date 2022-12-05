В Тюмени оживили Щелкунчика к Новому году
Главного героя волшебной новогодней истории Тюменского театра кукол, Щелкунчика, оживил известный питерский художник Андрей Запорожский, сообщает региональный департамент культуры.
Праздничный спектакль расскажет свою версию чудесной истории, которая напомнит о важности сострадания и человечности. О том, что за некрасивой внешностью скрывается чистая душа, а любовь способна превращать ужасное в прекрасное и даровать победу над злом.
Премьера постановки состоится 16 декабря, 45-минутная интермедия будет интересна детям от шести лет. Зрителей ждет встреча со знакомыми героями самой новогодней сказки: заколдованным принцем Щелкунчиком, доброй девочкой Мари, мудрым господином Дроссельмейером и противостоящими им злобными Мышильдой и Мышиным королем.
Режиссером-постановщиком спектакля выступила Наталья Явныч.
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