  • 3 декабря 20223.12.2022суббота
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Увате переселенцы из аварийных домов получили ключи от новых квартир

Общество, 12:08 03 декабря 2022

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Семьи, ранее проживающие в аварийных домах, и молодые люди, относящиеся к категории дети-сироты получили ключи от новых квартир в доме по ул. Речная в Увате. Об этом сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Все квартиры передаются в чистовой отделке, установлены приборы учета, сантехническое оборудование, пластиковые окна, автономные нагреватели воды и электроплиты.

"38-квартирный дом возвел специализированный застройщим "Крылья" с привлечением средств участников долевого строительства, которыми выступали Уватский район и Тюменская область. Вскоре здесь отметят новоселье еще в 19 квартирах", - уточнил Вячеслав Елизаров.

﻿

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", региональным программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств областного и местного бюджета при поддержке главного управления строительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аварийное и ветхое жилье , национальный проект Жилье и городская среда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:07 03.12.2022Льготными путевками пользуются тюменцы для восстановления зрения и слуха в центре "Пышма"
12:42 03.12.2022Как избежать ошибок при собеседовании на работу, рассказала тюменцам эксперт
12:08 03.12.2022В Увате переселенцы из аварийных домов получили ключи от новых квартир
11:30 03.12.202217 пьяных водителей выявили тюменские инспекторы за сутки