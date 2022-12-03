В Увате переселенцы из аварийных домов получили ключи от новых квартир

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Семьи, ранее проживающие в аварийных домах, и молодые люди, относящиеся к категории дети-сироты получили ключи от новых квартир в доме по ул. Речная в Увате. Об этом сообщил глава района Вячеслав Елизаров.

Все квартиры передаются в чистовой отделке, установлены приборы учета, сантехническое оборудование, пластиковые окна, автономные нагреватели воды и электроплиты.

"38-квартирный дом возвел специализированный застройщим "Крылья" с привлечением средств участников долевого строительства, которыми выступали Уватский район и Тюменская область. Вскоре здесь отметят новоселье еще в 19 квартирах", - уточнил Вячеслав Елизаров.

Расселение аварийного жилищного фонда осуществляется благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда", региональным программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств областного и местного бюджета при поддержке главного управления строительства Тюменской области.