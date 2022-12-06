  • 6 декабря 20226.12.2022вторник
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жителя Заводоуковского округа отправили на принудительное лечение в тубдиспансер

Происшествия, 14:06 06 декабря 2022

департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте

36-летнего жителя д. Староалександровка Заводоуковского городского округа принудительно доставили на лечение в тубдиспансер.

Как сообщает управление ФССП по Тюменской области, суд вынес решение о принудительной отправке больного в Заводоуковский противотуберкулезный диспансер. Мужчина болел туберкулезом и мог нести угрозу здоровью окружающих.

Как только документы из суда поступили для исполнения в районное отделение службы судебных приставов, сотрудники незамедлительно возбудили в отношении него производство и экстренно доставили мужчину в учреждение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# судебные приставы , туберкулез

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:35 06.12.2022Житель Тюменской области во время охоты выстрелил в спину знакомому
14:06 06.12.2022Жителя Заводоуковского округа отправили на принудительное лечение в тубдиспансер
13:42 06.12.2022В Тюмени проведут проверку по факту возгорания в маршрутном автобусе
13:09 06.12.2022В Тюмени браконьер выплатил штраф в 450 тыс. рублей после вмешательства пристава