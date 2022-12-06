Жителя Заводоуковского округа отправили на принудительное лечение в тубдиспансер

| Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте

36-летнего жителя д. Староалександровка Заводоуковского городского округа принудительно доставили на лечение в тубдиспансер.

Как сообщает управление ФССП по Тюменской области, суд вынес решение о принудительной отправке больного в Заводоуковский противотуберкулезный диспансер. Мужчина болел туберкулезом и мог нести угрозу здоровью окружающих.

Как только документы из суда поступили для исполнения в районное отделение службы судебных приставов, сотрудники незамедлительно возбудили в отношении него производство и экстренно доставили мужчину в учреждение.