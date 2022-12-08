Кофе, книги, музыка, кино: в Тюмени открыли креативное пространство в библиотеке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативное пространство "Кофейный аромат" открыли на базе Информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте Тюмени. Сотрудники учреждения выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. В литературной кофейне будут проходить показы фильмов, презентации книг, поэтические батлы, фотовыставки.

Открытие нового пространства прошло под аккомпанементы эстрадно-джазового ансамбля саксофонистов Sax Time.

"Средства гранта направили на организацию пространства, закупку оборудования, рекламную кампанию. Здесь будут мэтры телевидения, писательского мастерства, они передадут свой опыт молодежи посредством встреч. В пространстве запланировано проведение презентаций книг и фильмов. Молодежь наша, которая любит и стендапы, и селфиться, пишет стихи и книги, участвует в больших конкурсах, сможет тоже показать себя", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, специалист Информационно-библиотечного центра для молодежи, писатель Наташа Корсак.

Право перерезать красную ленту предоставили кинорежиссеру Константину Одегову. В день открытия творческой кофейни для гостей провели викторину и мастер-классы с участием писателей Сергея Козлова и Алексея Омельчука. Посетители угостились кофе и авторскими десертами.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что появление подобных пространств на базе государственных, муниципальных учреждений – это тренд в нашем регионе.

"Уже есть ряд креативных пространств на базе региональных учреждений культуры, муниципальные учреждения культуры тоже становятся дополнительными пространствами для притяжения общественности, предпринимателей, местных жителей, которые, возможно, раньше не ходили в библиотеку, это значимо. Об этом говорил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор, отмечая, что наши объекты государственной инфраструктуры должны быть открыты для тех, кто хочет творить, созидать, давать что-то новое. Мы надеемся, что теперь библиотека будет иметь новые смыслы", - сказал Алексей Краев.

Программа арт-кофейни наполнена встречами с людьми, которые представят новинки региональной литературы, кино, музыки. Организаторы фестиваля "Музсходка" предоставили библиотекарям клипы для трансляции в пространстве.

Следить за новостями нового креативного пространства города можно в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева