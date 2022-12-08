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Кофе, книги, музыка, кино: в Тюмени открыли креативное пространство в библиотеке

Общество, 10:26 08 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Креативное пространство "Кофейный аромат" открыли на базе Информационно-библиотечного центра для молодежи на Червишевском тракте Тюмени. Сотрудники учреждения выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив. В литературной кофейне будут проходить показы фильмов, презентации книг, поэтические батлы, фотовыставки.

Открытие нового пространства прошло под аккомпанементы эстрадно-джазового ансамбля саксофонистов Sax Time.

"Средства гранта направили на организацию пространства, закупку оборудования, рекламную кампанию. Здесь будут мэтры телевидения, писательского мастерства, они передадут свой опыт молодежи посредством встреч. В пространстве запланировано проведение презентаций книг и фильмов. Молодежь наша, которая любит и стендапы, и селфиться, пишет стихи и книги, участвует в больших конкурсах, сможет тоже показать себя", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" автор проекта, специалист Информационно-библиотечного центра для молодежи, писатель Наташа Корсак.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Право перерезать красную ленту предоставили кинорежиссеру Константину Одегову. В день открытия творческой кофейни для гостей провели викторину и мастер-классы с участием писателей Сергея Козлова и Алексея Омельчука. Посетители угостились кофе и авторскими десертами.

Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев отметил, что появление подобных пространств на базе государственных, муниципальных учреждений – это тренд в нашем регионе.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Уже есть ряд креативных пространств на базе региональных учреждений культуры, муниципальные учреждения культуры тоже становятся дополнительными пространствами для притяжения общественности, предпринимателей, местных жителей, которые, возможно, раньше не ходили в библиотеку, это значимо. Об этом говорил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор, отмечая, что наши объекты государственной инфраструктуры должны быть открыты для тех, кто хочет творить, созидать, давать что-то новое. Мы надеемся, что теперь библиотека будет иметь новые смыслы", - сказал Алексей Краев.

Программа арт-кофейни наполнена встречами с людьми, которые представят новинки региональной литературы, кино, музыки. Организаторы фестиваля "Музсходка" предоставили библиотекарям клипы для трансляции в пространстве.

Следить за новостями нового креативного пространства города можно в официальной группе во ВКонтакте.

Анжела Лебедева

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# Алексей Краев , библиотека , грант

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