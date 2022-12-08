  • 8 декабря 20228.12.2022четверг
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Единый день консультаций для жителей Донбасса организуют в Тюмени 9 декабря

Общество, 11:21 08 декабря 2022

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область, пройдет в региональном центре "Семья" в Тюмени 9 декабря, сообщает областной департамент социального развития.

Специалисты городской администрации, отделения Пенсионного фонда России, профильных департаментов областного правительства ответят на интересующие вопросы.

Там же будут консультировать представители УГИБДД МВД России по Тюменской области, регионального управления по вопросам миграции УМВД России, Управления министерства юстиции РФ по Тюменской области, ФНС по Тюменской области, Тюменской таможни.

Желающих ждут с 9 до 17 часов по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# консультации , региональный центр Семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 08.12.2022Более 10 тыс. тюменцев пересмотрели условия кредитных договоров на 5 млрд рублей
12:28 08.12.2022В Тюмени нашли партнеров для реализации проекта событийного парка "Алебашево"
12:18 08.12.2022Тюменская область оснастила коррекционный детский сад в Краснодоне медицинским оборудованием
12:06 08.12.2022На ишимском предприятии по переработке биоотходов запустили систему, позволяющую устранить неприятный запах