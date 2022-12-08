Единый день консультаций для жителей Донбасса организуют в Тюмени 9 декабря

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Единый день консультаций для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область, пройдет в региональном центре "Семья" в Тюмени 9 декабря, сообщает областной департамент социального развития.

Специалисты городской администрации, отделения Пенсионного фонда России, профильных департаментов областного правительства ответят на интересующие вопросы.

Там же будут консультировать представители УГИБДД МВД России по Тюменской области, регионального управления по вопросам миграции УМВД России, Управления министерства юстиции РФ по Тюменской области, ФНС по Тюменской области, Тюменской таможни.

Желающих ждут с 9 до 17 часов по адресу: ул. Геологоразведчиков, 14а