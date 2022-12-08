Спортивную площадку на улице Валерии Гнаровской в Тюмени оборудуют теплой раздевалкой

| Фото: из Telegram-канала администрации Тюмени | Фото: из Telegram-канала администрации Тюмени

Теплой раздевалкой оборудуют спортивную площадку на ул. Валерии Гнаровской в Тюмени. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе прямого эфира 7 декабря.

Оказать содействие в решении вопроса по установке теплой раздевалки на территории хоккейного корта на ул. Валерии Гнаровской попросил главу города один из подписчиков в ходе прямого эфира.

"Вопрос о наличии раздевалки мы всегда прорабатываем, чтобы площадку можно было использовать в зимнее время. Вопрос принимается в работу. Думаю, специалисты управы Восточного административного округа и департамента по спорту и молодежной политике отработают его в максимально сжатые сроки. В теплом боксе спортсмены смогут переодеваться, хранить инвентарь. Тем более такая задача стоит перед спорторганизаторами, которые отвечают за ту или иную локацию, где расположены объекты городской среды, в том числе спортивные", — сказал Руслан Кухарук.

Напомним, обновленный корт в районе дома № 8 на ул. Валерии Гнаровской открыли в августе 2022 года. До этого площадку эксплуатировали 20 лет, она сильно обветшала. Работы на ней были проведены по инициативе местных жителей, обратившихся к главе города.

Инна Пахомова