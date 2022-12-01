Опыт плавания в холодной воде в бронежилете с автоматом может спасти жизни, считают организаторы тюменского рекорда

Подготовка участников массового заплыва на дистанцию в 25 м в экипировке весом более 20 кг проходила с постепенным увеличением нагрузки. Об этом тренер Андрей Сабиров рассказал в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Тюменская линия".

Напомним, что рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете с автоматом был зафиксирован в Тюмени 11 декабря. В центре закаливания "АквАйСпорт – Тюмень" на оз. Чемпионов 20 человек проплыли эстафету в рамках "Фестиваля холода", в мероприятии приняли участие как мужчины, так и женщины.

По словам тренера, подготовка началась в сентябре. Участники, в том числе курсанты ТВВИКУ проплывали дистанцию без экипировки, постепенно увеличивая нагрузку.

"Надеюсь, что такими тренировками и подготовкой заинтересуются, поскольку это действительно серьезный прорыв. Ситуации бывают разные и в любой момент боец может оказаться в холодной воде и не успеет за несколько секунд сбросить с себя тот же бронежилет", - рассказал Андрей Сабиров.

Как рассказал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов, в ходе подготовки также были изучены случаи проваливания под лед людей в первую и вторую мировые войны, когда выкладка солдата весила от 13 до 14 кг.

"С появлением новых видов вооружения появлялись дополнительные аксессуары, мы изучили различные виды выкладки и, оценив имеющийся опыт, пришли к выводу, что 20 кг 300 грамм - достаточная масса для проведения такого серьезного эксперимента", - отметил он.

Как отметила участница заплыва Оксана Дударева, на первых тренировках основным было привести в порядок нервную систему и отключить панику: "Самое главное - держаться на плаву в горизонтальном положении, хотя на ногах тяжелые берцы".

Исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков добавил, что "Фестиваль холода" уже хорошо знаком тюменцам, и каждый год организаторы стараются привнести в мероприятие что-то новое.

"Первая попытка заплыва в холодной воде в бронежилете с автоматом предпринималась и в прошлом году, но тогда эта идея не получила большого масштаба, - отметил он. - На этот раз вопрос был вынесен на федеральный уровень, чтобы наша страна знала о том, как наши офицеры могут вести себя в экстремальных условиях. На мой взгляд, нам это удалось".

Преподаватель кафедры физической подготовки ТВВИКУ Андрей Жужегов отметил, что разработанная методика подготовки может быть усовершенствована и в дальнейшем включена в учебный процесс для всех курсантов.

Николай Ступников