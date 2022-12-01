Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом установили в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Рекорд по плаванию в холодной воде в бронежилете и с автоматом поставили в Тюмени. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Алексей Свистунов 11 декабря.

В рамках "Фестиваля холода", который прошел на озере Чемпионов, состоялся массовый заплыв 20 человек на дистанцию 25 метров в экипировке весом 20,3 кг. Участие в мероприятии приняли как мужчины, так и женщины.

"В данном случае рекорд ценен тем, это полезное для общества достижение, которое может быть применимо в условиях спецоперации. Опыт плавания в военной экипировке может спасти жизни", - отметил Алексей Свистунов.