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Три новых остановки включат в схему маршрута № 21 в Тюмени

Общество, 16:31 13 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три остановки: "Приветная", "Тенистая", "Андреевская" включат в в схему движения маршрута № 21 "Центральный рынок – ул. Лесная (д. Падерина)", сообщает администрация Тюмени.

Оставнока "Приветная" появится в прямом направлении, "Тенистая" в обратном, "Андреевская" - в прямом и обратном направлениях.

Добавим, что узнать актуальное расписание общественного транспорта можно на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# маршрут , остановки

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