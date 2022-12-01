Новогодние мечты 1600 детей с инвалидностью собрали "Ёлки желаний" в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новогодние мечты 1 тыс. 600 детей с инвалидностью собрала всероссийская акция "Ёлка желаний" в Тюменской области. Деревья с открытками, в которых ребята рассказывают, какой подарок хотели бы получить на Новый год, в региональной столице расположены в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) и ТЦ "Галерея Вояж" (ул. Герцена, 94).

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала председатель областной общественной организации "Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество" Людмила Бочарникова.

"Покупателям нужно выбрать на елке открытку с желанием ребенка, приобрести подарок и передать его по нужному адресу, который указан в карточке. Можно оставлять подарки в торговых центрах "Гудвин" или "Вояж" ежедневно с 16 до 19 часов. Все открытки ребята сделали своими руками", — рассказала она.

"Ёлка желаний" собрала новогодние мечты детей со всей Тюменской области. Желания самые разные — от наклеек, хлопушек и игрушек до вещей и техники. Если у человека нет возможности полностью оплатить дорогостоящий подарок, то он может оплатить часть его стоимости. Необходимые реквизиты указаны в открытке.

"Открыток еще много, а до Нового года осталось две недели. Участие в акции — это внимание к семьям, где воспитывается ребенок с инвалидностью", — отмечает Людмила Бочарникова.

Сегодня часть открыток с желаниями ребят разобрали представители общественной палаты Тюменской области. Они пригласили других жителей Тюмени присоединиться к акции.

Влада Нерадовская