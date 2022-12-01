В Тюмени приставы арестовали иномарку тюменки из-за долгов за ЖКУ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль Ford эвакуировали у жительницы Тюмени, которая не оплатила долги за ЖКУ на сумму более 400 тыс. рублей.

Владелицу иномарки остановили сотрудники ГИБДД во время совместного с судебными приставами рейда. Женщина отказалась на месте погасить задолженность, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Всего с помощью комплекса фото-видеофиксации "Крис-П" выявлено 52 транспортных средства должников, которые были остановлены и проверены дополнительно по информационной базе ФССП.

"Тюменцы с пониманием относятся к проведению данных мероприятий. Небольшие долги чаще всего оплачиваются на месте посредством госуслуг или в мобильном офисе по pos-терминалу", - отметили сотрудники ведомства.

На счета взыскателей должники перевели более 100 тысяч рублей. Восемь автомобилей арестованы.