Колядкам и гаданию на зеркалах научат тюменцев в музее крестьянского быта

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

На новогодние каникулы приглашает музей истории крестьянского быта в деревне Насекина (ул. Центральная, 7) Тюменского района. Праздничные программы пройдут с 1 по 15 января.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала хозяйка музея Инна Нестерова.

7 января в 10 часов и 15 января в 15 часов состоится игровая музейная программа "Зимние святки", посвященная традициям празднования Святок в Сибири. Гостей ждет обзорная экскурсия по сибирскому подворью и дому, гадания с кольцом, воском, бумагой, зеркалом на суженого и будущее, чаепитие из самовара на углях с пряниками и картошкой, запеченной в русской печке.

14 января в 12 часов в музее пройдет программа "Колядки". Гости разучат колядки и станут участниками настоящего хождения по дворам в группе колядовщиков, после состоится вечерка с играми и песнями.

1, 2 и 3 января музей истории крестьянского быта приглашает на программу "В гости в деревню", начало — в 12 и 15 часов, 4 и 5 января в 12 часов состоится программа "Новый год в деревне", в 15 часов — "Сказки для взрослых".

Предварительная запись на экскурсии и дополнительная информация о приобретении билетов предоставляются по телефону: 8-912-390-42-16.

Влада Нерадовская