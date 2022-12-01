За два часа с парковки на Геологоразведчиков вывезли 80 кубометров снега

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Два фронтальных погрузчика и два самосвала освобождали от снега парковку между улицами Геологоразведчиков и Одесской по нечетной стороне улицы Республики в Тюмени утром 23 декабря, сообщает городская администрация.

Сначала дорожники расчистили площадку до асфальтобетонного покрытия, затем освободили от снега подъездные пути к парковочному пространству и счистили снег с бордюров. За два часа работы с этого объекта на полигон отправилось порядка 80 кубометров снега

"Наша организация отвечает за содержание тротуаров и парковочного пространства вдоль Республики, – рассказал начальник участка ООО "ТюменьТрансСтрой" Андрей Сердцов. – Задача – расчистить территорию максимально быстро и качественно вдоль всей дороги. Конечно, все это будет не за один день, но мы работаем с утра до вечера и вывозим снег ежедневно".