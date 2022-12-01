  • 23 декабря 202223.12.2022пятница
  • USD72,1306
    EUR76,6446
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За два часа с парковки на Геологоразведчиков вывезли 80 кубометров снега

Общество, 12:58 23 декабря 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Два фронтальных погрузчика и два самосвала освобождали от снега парковку между улицами Геологоразведчиков и Одесской по нечетной стороне улицы Республики в Тюмени утром 23 декабря, сообщает городская администрация.

Сначала дорожники расчистили площадку до асфальтобетонного покрытия, затем освободили от снега подъездные пути к парковочному пространству и счистили снег с бордюров. За два часа работы с этого объекта на полигон отправилось порядка 80 кубометров снега

"Наша организация отвечает за содержание тротуаров и парковочного пространства вдоль Республики, – рассказал начальник участка ООО "ТюменьТрансСтрой" Андрей Сердцов. – Задача – расчистить территорию максимально быстро и качественно вдоль всей дороги. Конечно, все это будет не за один день, но мы работаем с утра до вечера и вывозим снег ежедневно".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 23.12.2022Более 400 подарков собрали в Тюмени для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
13:42 23.12.2022Резиденция Деда Мороза торжественно откроется на площади 400-летия Тюмени
13:09 23.12.2022Сервис "Только спросить" появится в приложении "Телемед 72" по просьбам тюменцев
12:58 23.12.2022За два часа с парковки на Геологоразведчиков вывезли 80 кубометров снега